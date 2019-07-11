Посол Финляндии прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Возвращение российской делегации прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не означает, что европейское большинство одобряет политику России, это решение было направлено на то, чтобы РФ оставалась в общем европейском правовом поле, заявил журналистам посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.

На июньской сессии ПАСЕ полномочия делегации РФ сначала были опротестованы, затем возвращены полностью. Сразу после принятия такого решения глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье указала, что утверждение полномочий РФ в ПАСЕ не является карт-бланшем, ассамблея рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований. При этом позже она заметила, что временных рамок для выполнения Россией требований, выдвинутых одновременно с возвращением РФ в ПАСЕ, нет, ассамблея будет совместно с Москвой работать над ними.

"Понятно то, что решение о восстановлении прав РФ в ПАСЕ было для европейцев спорным. Есть разные точки зрения. Мы как Финляндия пытаемся понять, что к чему. С самого начала было понятно, что с этим решением дискуссия не заканчивается, она продолжается. Я говорил с российскими парламентариями, они сказали, что хотят принимать участие в заседаниях ПАСЕ, чтобы они могли выразить свою точку зрения. Думаю, что это решение не значит, что европейское большинство одобряет политику России. Это также не означает, что это начальный этап к отмене санкций. Думаю, это решение направлено на то, чтобы не было большого отрыва России от нашего общего европейского правового поля", - сказал посол журналистам.

По его словам, Финляндия считает важным, чтобы Россия оставалась в общем европейском правовом поле.