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РИА Новости

Аэрофлот прорабатывает вопрос об открытии контакт-центра в Китае

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Пекина
Международный аэропорт Пекина
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российская авиакомпания Аэрофлот объявила конкурс на консалтинговые услуги для проработки организации контакт-центра поддержи пассажиров в Китае, явствует из материал, размещенных на сайте госзакупок.
Компания готова заплатить за такого рода услуги до 45,5 миллионов рублей.

"Закупка консалтинговых услуг на проработку сценариев организации контакт-центра ПАО "Аэрофлот" в Китае осуществляется в рамках реализации Стратегии Группы "Аэрофлот", согласно которой одним из главных драйверов роста авиакомпании служит дальнейшее закрепление на транзите между Европой и Азией — самом конкурентном в мире рынке авиаперевозок", – заявили РИА Новости в пресс-службе российского авиаперевозчика.

Там добавили, что в рамках проекта по проработке сценария организации контакт-центра ПАО "Аэрофлот" в Китае планируется реализация масштабного качественного и количественного исследования китайского рынка, изучение лучших практик технологических лидеров, разработка нескольких сценариев организации контакт-центра, включая детальные планы мероприятий для каждого сценария, расчет объема требуемых инвестиций и экономической эффективности.
В пресс-службе также напомнили, что "Аэрофлот" в 2019 году уже третий год подряд признается любимой иностранной авиакомпанией Китая и удостоен звания "Лучшая авиакомпания для транзита между Китаем и Европой", что свидетельствует об эффективности стратегии авиакомпании.
Удобная маршрутная сеть Аэрофлота включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.
"С целью обеспечения высокого качества сервиса для растущего пассажиропотока Аэрофлота в/из Китая, авиакомпания непрерывно развивает спектр услуг, ориентированных на китайский рынок, включая своевременную и качественную клиентскую поддержку", - отметили в пресс-службе Аэрофлота.
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
8 июля, 16:34
Аэрофлот стал глобальным партнером ФИБА
Ранее ведущий российский перевозчик заключил соглашение о партнерстве с Alipay — самой популярной в Китае платежной системой. На китайском языке работает интернет-сайт Аэрофлота. Для максимального комфорта пассажиров из Поднебесной на борту Аэрофлота предлагается карта меню и система развлечений на китайском языке. Оповещение на борту также идет на китайском языке, а в меню доступен специальный "азиатский сет".
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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