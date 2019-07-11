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РИА Новости

В Гибралтаре задержали капитана и старшего помощника иранского танкера

Вчера, 19:02
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция Гибралтара в рамках расследования задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1, сообщает телерадиовещательная компания Гибралтара.
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.
Полиция Гибралтара подтвердила телерадиовещательной компании, что капитана и старшего помощника танкера задержали в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии. Задержание последовало за продолжительным обыском судна, в ходе которого были изъяты и изучены документы и электронные носители.
Расследование продолжается, танкер Grace 1 по-прежнему задержан.
Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 22 ноября 2017
10 июля, 11:37
Роухани предупредил Британию о последствиях задержания танкера в Гибралтаре
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
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ВеликобританияГибралтарИранВ мире
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