В Гибралтаре задержали капитана и старшего помощника иранского танкера

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция Гибралтара в рамках расследования задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1, сообщает Полиция Гибралтара в рамках расследования задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1, сообщает телерадиовещательная компания Гибралтара

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.

Полиция Гибралтара подтвердила телерадиовещательной компании, что капитана и старшего помощника танкера задержали в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии. Задержание последовало за продолжительным обыском судна, в ходе которого были изъяты и изучены документы и электронные носители.

Расследование продолжается, танкер Grace 1 по-прежнему задержан.