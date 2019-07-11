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РИА Новости

Экс-полковник Захарченко подстригся и вылечил зубы в "Лефортово"

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко в СИЗО "Лефортово" смог подстричься, также его посетил стоматолог, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
В конце июня Захарченко жаловался, что два месяца не может подстричься, также он указал, что больше месяца не может попасть к стоматологу.
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"При проведении сегодня членами ОНК Москвы проверки СИЗО "Лефортово" выяснилось, что бывшему полковнику Захарченко оказали необходимую стоматологическую помощь, также он смог подстричься", - рассказал Мельников.
Правозащитник отметил, что в "Лефортово" появились машинки для стрижки волос. "Благодаря этому смогли подстричься все, кто хотел, в том числе отец сенатора Арашукова Рауль", - сообщил он. По словам Мельникова, некоторые арестанты в "Лефортово" не могли подстричься больше двух месяцев.
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, и приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив бывшего оперативника звания полковника и оштрафовав его на 118 миллионов рублей.
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Доказанными суд счел два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
С приговором не согласилась как прокурор Милана Дигаева, так и адвокаты подсудимого. Обе стороны направили апелляции, которые будут рассмотрены Мосгорсудом.
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Дмитрий ЗахарченкоОНКЛефортовоРоссияПроисшествия
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