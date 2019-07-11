Экс-полковник Захарченко подстригся и вылечил зубы в "Лефортово"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко в СИЗО "Лефортово" смог подстричься, также его посетил стоматолог, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

В конце июня Захарченко жаловался, что два месяца не может подстричься, также он указал, что больше месяца не может попасть к стоматологу.

"При проведении сегодня членами ОНК Москвы проверки СИЗО "Лефортово" выяснилось, что бывшему полковнику Захарченко оказали необходимую стоматологическую помощь, также он смог подстричься", - рассказал Мельников.

Правозащитник отметил, что в "Лефортово" появились машинки для стрижки волос. "Благодаря этому смогли подстричься все, кто хотел, в том числе отец сенатора Арашукова Рауль", - сообщил он. По словам Мельникова, некоторые арестанты в "Лефортово" не могли подстричься больше двух месяцев.

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, и приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив бывшего оперативника звания полковника и оштрафовав его на 118 миллионов рублей.

Доказанными суд счел два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.