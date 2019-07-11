Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива исходила от украинской стороны.
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Он отметил, что президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
По словам Пескова, Путин и Зеленский договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению "удерживаемых с обеих сторон лиц".
"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", — заключил пресс-секретарь.
В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что ключевой темой беседы стало "освобождение пленных военных моряков".
"Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", — говорится в сообщении.
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Ранее на этой неделе Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Он заявил, что в ней также должны принять участие главы США, Франции, Великобритании и Германии. Комментируя эту инициативу, Песков отметил, что в Москве ее рассмотрят, но нужно понять, есть ли у такого саммита перспективы.
Сам Путин на просьбу журналистов прокомментировать предложение Зеленского напомнил, что Россия никогда не уклонялась ни от одного из форматов урегулирования конфликта в Донбассе. Он также добавил, что такая встреча, "очевидно", должна быть хорошо подготовлена.