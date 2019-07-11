Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива исходила от украинской стороны.

Он отметил, что президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам Пескова, Путин и Зеленский договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению "удерживаемых с обеих сторон лиц".

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", — заключил пресс-секретарь.

В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что ключевой темой беседы стало "освобождение пленных военных моряков".

"Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Он заявил, что в ней также должны принять участие главы США, Франции, Великобритании и Германии. Комментируя эту инициативу, Песков отметил, что в Москве ее рассмотрят, но нужно понять, есть ли у такого саммита перспективы.