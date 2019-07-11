Главу МВД Крыма сняли с должности

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
"Торубаров освобожден от ранее занимаемой им должности министра внутренних дел по республике Крым", - сказала она.
Временно исполнять обязанности главы МВД по Крыму, по ее словам, будет замминистра Павел Каранда.
Торубаров занимал пост регионального министра с августа 2018 года.
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