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2019-07-11T18:57Z
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РИА Новости

В Талибане заявили, что договорились с США по ряду вопросов

Вчера, 18:57
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ДОХА, 11 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин.
Переговоры между американской делегацией и талибами в Катаре возобновились во вторник, 9 июля, после завершения межафганского диалога в Дохе, после чего возглавляющий делегацию США спецпосланник Залмай Халилзад улетел в Пекин, откуда он должен был отправиться в Вашингтон, чтобы доложить о ситуации на переговорах с талибами.
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"По всем вопросам, которые обсуждались на переговорах, удалось договориться, остаются один или два пункта, которые будут обсуждаться во время следующего раунда", - сказал Шахин.
Он отметил, что сроки вывода американских войск из Афганистана пока не согласованы, но "зазор сузился".
Как указал представитель "Талибана", переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не определена. "Пауза может занять дни или недели", - добавил Шахин.
Спецпосланник США ранее сообщал, что переговоры с "Талибаном" в Катаре ведутся по четырем основным темам и затрагивают всеобщее прекращение огня, вывод американских войск из страны, проведение межафганского диалога и отказ от использование афганской территории для нападения на США или другие страны.
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