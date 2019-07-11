В Талибане заявили, что договорились с США по ряду вопросов

ДОХА, 11 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин.

Переговоры между американской делегацией и талибами в Катаре возобновились во вторник, 9 июля, после завершения межафганского диалога в Дохе, после чего возглавляющий делегацию США спецпосланник Залмай Халилзад улетел в Пекин, откуда он должен был отправиться в Вашингтон, чтобы доложить о ситуации на переговорах с талибами.

"По всем вопросам, которые обсуждались на переговорах, удалось договориться, остаются один или два пункта, которые будут обсуждаться во время следующего раунда", - сказал Шахин.

Он отметил, что сроки вывода американских войск из Афганистана пока не согласованы, но "зазор сузился".

Как указал представитель "Талибана", переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не определена. "Пауза может занять дни или недели", - добавил Шахин.