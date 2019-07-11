Телемост между Россией и Украиной проведут с помощью Skype

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Телемост между Россией и Украиной будет проведен посредством Skype, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, уточнив, что среди украинских участников будут деятели кино, науки и спорта.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" пригласил участников в свою студию в Москве.

"Телемост под названием "Надо поговорить" будет осуществлен посредством Skype. Украинские участники, с которыми будут связываться по Skype, - это деятели науки, кино, спорта и просто люди", - сообщили в пресс-службе.