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РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области начали строить сыродельный завод

Вчера, 18:48
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ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Строительство сыродельного завода, в которое немецкая компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH вложит 2 миллиарда рублей, началось в Воронежской области, сообщает в четверг облправительство.
Закладка первого камня в основание нового сыродельного завода в Бобровском районе состоялась 11 июля. В мероприятии принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев.
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"Инвестором выступает немецкая компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH... Инвестиции в проект составляют около 2 миллиардов рублей. Новый завод сможет перерабатывать 165 тысяч тонн молока в год и выпускать 25 тысяч тонн продукции", - говорится в сообщении.
Предполагается, что завод будет выпускать твердые и полутвердые сыры, а также сухую сыворотку, которые станут поставлять в регионы России и страны ближнего зарубежья. Планируется, что сыродельное предприятие начнет свою работу уже весной-летом будущего года.
По словам Гусева, строительство таких заводов имеет огромное значение в социально-экономическом плане не только для региона, но и для страны в целом.
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"Это хороший пример, как нужно взаимодействовать с иностранными партнерами в части и привлечения иностранных инвестиций, и прихода современных технологий в нашу страну. Я благодарю руководство компании и членов кооператива, кто принимал решение о строительстве здесь такого предприятия. Для нас, конечно, это очень важно, потому что тема переработки сельхозпродукции для нас становится приоритетной. Она заявлена как приоритетная. И любое предприятие, которое в этой сфере будет строиться, конечно, для нас важный элемент привлечения других инвесторов на территорию области", – сказал Гусев.

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Воронежская областьВоронежская область
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