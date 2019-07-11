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РИА Новости

Зеленский и премьер Молдавии обсудили объединение энергосистем с Европой

Вчера, 18:46
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КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Молдавии Майей Санду объединение энергосистем Украины, Молдавии и Европы.
Санду в четверг находится с рабочим визитом в Киеве.
"Отдельно мы обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы. Я заверил молдавскую сторону в надежности Украины как поставщика электроэнергии в страну", - заявила Санду в четверг в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, который транслировали украинские телеканалы.
Также президент добавил, что обсудил с молдавским премьером использование внутренних паспортов в формате ID-карт для поездок между странами. "Не вижу никаких проблем, чтобы наши граждане осуществляли взаимные поездки по внутренним ID-картам", - добавил Зеленский.
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Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Согласно ей, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей. Одним из главных рисков реформы некоторые эксперты называли рост тарифов на электричество для промышленности и населения.
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Майя СандуВладимир ЗеленскийМолдавияЕвропаУкраинаВ мире
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