В Минфине рассказали, как решить проблему транспортного налога на роскошь

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Для решения проблемы взимания транспортного налога с дорогих автомобилей, обнаруженной Счетной палатой РФ, достаточно внести изменения в соответствующий перечень Минпромторга, а изменений в Налоговый кодекс не требуется, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список Минпромторга для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предложила усовершенствовать действующий механизм его взимания.

"Там есть ссылка на перечень. Сейчас есть перечень, который утверждает Минпромторг. Я считаю необходимым (внести эти автомобили в перечень - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли вносить какие-либо изменения в Налоговый кодекс.

При этом Сазанов отрицательно ответил на вопрос, готов ли Минфин вернуться к идее отменить транспортный налог и заложить его в цену бензина.