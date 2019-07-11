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РИА Новости

Пермское кафе убрало рекламу "божественной шаурмы" после критики церкви

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПриготовление шаурмы
Приготовление шаурмы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Пермское кафе убрало рекламу "божественной шаурмы" со страниц всех социальных сетей после негативного отклика со стороны Пермской епархии Русской православной церкви (РПЦ), сообщила РИА Новости собственница заведения Вероника Бурдина.
Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка в четверг написал в Facebook, что в епархию поступило много жалоб от людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения. На нем была изображена девушка в образе святой, с нимбом. Вместо крыльев у нее была шаурма в лаваше, обнаженную грудь прикрывали скрещенные руки с шаурмой в пите. В связи с этим Литовка заявил о намерении обратиться в полицию с жалобой на кафе, назвав рекламу "форменным безобразием".
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Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) заявило РИА Новости, что эту рекламу рассмотрят на экспертном совете на предмет нарушения закона.
По словам Бурдиной, авторы рекламного постера не хотели никого оскорбить. "Рекламу я удалила, потому что все равно это имеет негативный отклик. Вдруг еще кого-то обижу. Было бы странно делать для организации и себя дальше хуже", - заявила Бурдина.
Она также отметила, что используемый образ – это не христианский ангел. Сам термин "божественная шаурма" кафе использовало в контексте превосходной степени слова "хороший".
"Выдержка из словаря Ожегова нам доказывает, что прилагательное "божественный" имеет место быть в значении "прекрасный", - подчеркнула Бурдина.
Кебаб
Вчера, 16:59
В антимонопольной службе заинтересовались "божественной шаурмой"
1691005
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ПермьОбщество
Популярные комментарии
Есть ещё "Божественная комедия" Данте Агильери. Церковная цензура не добралась. А там и до Пушкина доберётся.
11 июля, 19:02
vvab6
1000002
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