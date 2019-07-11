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РИА Новости

В России признали нежелательной работу НПО "Всемирный конгресс украинцев"

Вчера, 18:40
1658
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщается на сайте ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".
Как рассказали в ведомстве, данное решение направлено в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
1 июля, 11:12
В России признали американский фонд Free Russia нежелательной организацией
18420016
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Генеральная прокуратура РФКанадаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Давно надо было сделать это.
11 июля, 21:06
Владимир Ф. Быченков
1700003
Выкинуть все эти русофобские жаражки за забор! Тратить на них еще время и средства! Нежелательны - всех депортировать, отобрать наше гражданство, оштрафовать и выгнать без права возврата!
11 июля, 21:30
ddoomrules
1300001
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