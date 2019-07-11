В России признали нежелательной работу НПО "Всемирный конгресс украинцев"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщается на сайте ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".
Как рассказали в ведомстве, данное решение направлено в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.