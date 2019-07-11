Умер актер Олег Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Олег Дмитриев умер в возрасте 49 лет в Петербурге, сообщается на сайте театра.
"Ушел из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев. <...> О дате и времени прощания с ним мы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
Как уточнил в фейсбуке один из артистов театра Станислав Никольский, Дмитриев, который работал в Театре Европы почти 20 лет, скончался у себя дома.
Олег Дмитриев родился в 1970 году в Ленинграде. Окончил актерско-режиссерский класс Льва Додина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 1995 года работал в МДТ в качестве актера. Также Дмитриев был ассистентом режиссера в спектаклях "Молли Суини", "Чайка", "Повелитель мух".
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