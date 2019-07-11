Умер актер Олег Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Олег Дмитриев умер в возрасте 49 лет в Петербурге, сообщается на сайте театра.

"Ушел из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев. <...> О дате и времени прощания с ним мы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Как уточнил в фейсбуке один из артистов театра Станислав Никольский, Дмитриев, который работал в Театре Европы почти 20 лет, скончался у себя дома.