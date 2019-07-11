Три человека стали жертвами наводнений на востоке Индии, сообщают СМИ

Во время наводнения в Силигури, Индия

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Три человека погибли в индийском штате Ассам на востоке страны в результате наводнений, вызванных проливными дождями, всего стихия затронула около 200 тысяч местных жителей, сообщает издание Times of India со ссылкой на местные власти.

Сильные дожди начались в Ассаме и других штатах на северо-востоке страны во вторник. Как сообщают местные власти, в некоторых районах уровень воды в реках достиг опасной отметки. Большие территории сельскохозяйственных земель оказались затоплены. В среду, как отмечает служба реагирования на стихийные бедствия штата Ассам, два человека утонули, еще один погиб в результате схода оползня.

В пострадавших от наводнений районах проводятся спасательные операции, организованы специальные центры по выдаче помощи населению. Как отмечает издание, ситуация в штате может ухудшиться, так как ближайшие два дня синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди.