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РИА Новости

Три человека стали жертвами наводнений на востоке Индии, сообщают СМИ

Вчера, 18:36
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© AFP 2019 / Diptendu DuttaВо время наводнения в Силигури, Индия
Во время наводнения в Силигури, Индия
© AFP 2019 / Diptendu Dutta
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Три человека погибли в индийском штате Ассам на востоке страны в результате наводнений, вызванных проливными дождями, всего стихия затронула около 200 тысяч местных жителей, сообщает издание Times of India со ссылкой на местные власти.
Сильные дожди начались в Ассаме и других штатах на северо-востоке страны во вторник. Как сообщают местные власти, в некоторых районах уровень воды в реках достиг опасной отметки. Большие территории сельскохозяйственных земель оказались затоплены. В среду, как отмечает служба реагирования на стихийные бедствия штата Ассам, два человека утонули, еще один погиб в результате схода оползня.
В пострадавших от наводнений районах проводятся спасательные операции, организованы специальные центры по выдаче помощи населению. Как отмечает издание, ситуация в штате может ухудшиться, так как ближайшие два дня синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди.
В общей сложности, по данным Times of India, в зону затопления попали 530 деревень. Стихия затронула 11 из 27 округов этого индийского региона.
10 июля, 06:20
В Индии не менее 63 тысяч человек пострадали из-за наводнений
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АссамИндияВ мире
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