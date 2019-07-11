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РИА Новости

Адвокат назвал стоимость арестованного имущества Абызова

Вчера, 18:36
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Арест в рамках дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова наложен арест на имуществ, оцениваемое более чем в 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.
В среду в Басманном суде Москвы сообщили, что арестовали активы Абызова на 120 миллионов евро (8,7 миллиарда рублей).
"Арестовано имущество на сумму более 20 миллиардов 629 миллионов рублей", - сказал теперь адвокат.
Среди этого имущества - недвижимость, ценные бумаги, счета организаций, уточнил он.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. 23 мая 2019
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Дело экс-министра АбызоваМихаил АбызовРоссияПроисшествия
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