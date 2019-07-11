Адвокат назвал стоимость арестованного имущества Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Арест в рамках дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова наложен арест на имуществ, оцениваемое более чем в 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.

В среду в Басманном суде Москвы сообщили, что арестовали активы Абызова на 120 миллионов евро (8,7 миллиарда рублей).

"Арестовано имущество на сумму более 20 миллиардов 629 миллионов рублей", - сказал теперь адвокат.