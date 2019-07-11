Первая ракета "Брамос" готова к испытаниям на дальность до 500 километров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Первый опытный экземпляр крылатой ракеты "Брамос" готова к проведению испытаний на увеличение дальности до 500 километров, сообщил РИА Новости в четверг на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге официальный представитель компании "Брамос" Правин Патак.

В настоящее время крылатая ракета "Брамос" в авиационном, сухопутном и морском вариантах достигает дальности 300 километров.

"В настоящее время первая ракета готова для проведения испытаний на увеличение дальности до 400 километров+. Конечная цель - добиться дальности 500 километров. Испытания начнутся в самое ближайшее время", - сказал Патак.

По его словам, эти испытания должны завершиться до конца 2019 года.