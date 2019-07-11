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РИА Новости

Первая ракета "Брамос" готова к испытаниям на дальность до 500 километров

Вчера, 18:21
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© AP Photo / Gurinder OsanКрылатая ракета "Брамос"
Крылатая ракета Брамос
© AP Photo / Gurinder Osan
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Первый опытный экземпляр крылатой ракеты "Брамос" готова к проведению испытаний на увеличение дальности до 500 километров, сообщил РИА Новости в четверг на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге официальный представитель компании "Брамос" Правин Патак.
В настоящее время крылатая ракета "Брамос" в авиационном, сухопутном и морском вариантах достигает дальности 300 километров.
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"В настоящее время первая ракета готова для проведения испытаний на увеличение дальности до 400 километров+. Конечная цель - добиться дальности 500 километров. Испытания начнутся в самое ближайшее время", - сказал Патак.
По его словам, эти испытания должны завершиться до конца 2019 года.
Российско-индийское предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
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БрамосРоссияИндияБезопасностьВ мире
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