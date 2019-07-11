Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T18:17Z
https://ria.ru/20190711/1556435735.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155643/41/1556434166_0:48:1280:768_1036x0_80_0_0_69901396654c5e8bb13c5298df73d080.jpg
РИА Новости

Открытое горение на рынке в Перми ликвидировали

Вчера, 18:17
271
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Открытое горение на крыше торговых рядов на рынке в Перми удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 300 квадратных метров на рынке на улице Эпроновской в центре Перми. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"В 17.12 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, добавив, что причина пожара устанавливается.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлекались 39 человек и 15 единиц техники.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 16:47
В МЧС рассказали о действиях погибшей при пожаре на ТЭЦ в Мытищах вахтерши
000010
Обсудить 1
МЧСПермьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
Часть кровли загоревшегося на пермском рынке строения обрушилась
РИА
Новости
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
В МЧС рассказали о действиях погибшей при пожаре на ТЭЦ в Мытищах вахтерши
Во Франции завели дело после эвтаназии парализованного мужчины
Исторический центр Таллина, Эстония
Посольство России рассказало о значении салюта в честь освобождения Таллина
Лента
новостей
В Подмосковье у наехавшего на полицейских водителя Ford нашли героин
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Ростехнадзор приступил к расследованию причин ЧП на ТЭЦ в Мытищах
В центре Волгограда нашли тело судьи, сообщил источник
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
В Перми загорелся центральный рынок
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин прокомментировал отказ Рады его уволить строчкой из песни
Россиянина, пытавшегося вывезти обезьяну с Бали, приговорили к году тюрьмы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Адвокат назвал стоимость арестованного имущества Абызова
Во время наводнения в Силигури, Индия
Три человека стали жертвами наводнений на востоке Индии, сообщают СМИ
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Зампостпреда России выступил за усиление посреднической роли ООН
Крылатая ракета Брамос
Первая ракета "Брамос" готова к испытаниям на дальность до 500 километров
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил ситуацию на энергорынке с Минэнерго и "Нафтогазом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
Лента новостейМолния