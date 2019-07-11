Открытое горение на рынке в Перми ликвидировали

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Открытое горение на крыше торговых рядов на рынке в Перми удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 300 квадратных метров на рынке на улице Эпроновской в центре Перми. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"В 17.12 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, добавив, что причина пожара устанавливается.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлекались 39 человек и 15 единиц техники.