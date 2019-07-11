В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она стала активнее и начала лучше есть, комплексная терапия продолжается, сообщает пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг – полицейский имеют своих двоих детей, они переданы в реабилитационный центр.
6 июля, 21:04"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
"Самочувствие улучшается. Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое. Комплексная терапия продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщали, что у девочки наметились улучшения в левой руке, в правой полностью нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, идет определение четких границ уровня необратимых изменений на плече и предплечье для определения уровня резекции.