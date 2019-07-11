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РИА Новости

Ростехнадзор приступил к расследованию причин ЧП на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 18:14
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва" / Денис Воронин
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты Ростехнадзора приступили к расследованию причин пожара на территории ТЭЦ в Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Проверка уже началась. Специалисты находились на месте ещё до локализации возгорания и в данный момент приступили к работе на объекте", - сообщили в пресс-службе, добавив, что об итогах говорить пока рано.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 15:42
Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают не менее чем в 150 млн рублей
Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. По данным МЧС, погиб 1 человек, пострадали 13.
По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
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