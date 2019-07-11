Ростехнадзор приступил к расследованию причин ЧП на ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты Ростехнадзора приступили к расследованию причин пожара на территории ТЭЦ в Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Проверка уже началась. Специалисты находились на месте ещё до локализации возгорания и в данный момент приступили к работе на объекте", - сообщили в пресс-службе, добавив, что об итогах говорить пока рано.

Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. По данным МЧС, погиб 1 человек, пострадали 13.

По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.