Климкин прокомментировал отказ Рады его уволить строчкой из песни

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал отказ парламента отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California "вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти".

"Верховная рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки. Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. You can check out anytime you like, but you can never leave" ("Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти"). Ну, а я в отпуске", - написал Климкин на странице в Facebook в четверг.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", потому что не может работать в полсилы.