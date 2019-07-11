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РИА Новости

Климкин прокомментировал отказ Рады его уволить строчкой из песни

Вчера, 18:05
2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал отказ парламента отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California "вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти".
В четверг Верховная рада отказалась отправить в отставку Климкина. Соответствующий проект постановления поддержали только 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Верховная рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки. Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. You can check out anytime you like, but you can never leave" ("Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти"). Ну, а я в отпуске", - написал Климкин на странице в Facebook в четверг.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", потому что не может работать в полсилы.
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