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РИА Новости
Культура

Робби Уильямс рассказал, что думал о самоубийстве

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБританский Робби Уильямс
Британский Робби Уильямс
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Робби Уильямс рассказал в подкасте Alien Nation, что в молодости его не раз посещали мысли о самоубийстве, сообщает Daily Mail.
Певец жил в доме в районе Примроуз Хилл на севере Лондона. Он признался, что все время слышал шаги на лестнице, а однажды утром увидел "темный туман" около своей кровати и так испугался, что не мог встать.
Вскоре после этого случая музыкант переехал в гостиницу. "Если бы я там остался, мне пришлось бы покончить с собой", - поделился он.
Позже Уильямс выяснил, что дом на Примроуз Хилл был построен на месте захоронения жертв чумы. По мнению певца, именно с этим может быть связана его плохая энергетика.
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