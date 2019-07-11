Робби Уильямс рассказал, что думал о самоубийстве

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Робби Уильямс рассказал в подкасте Alien Nation, что в молодости его не раз посещали мысли о самоубийстве, . Робби Уильямс рассказал в подкасте Alien Nation, что в молодости его не раз посещали мысли о самоубийстве, сообщает Daily Mail.

Певец жил в доме в районе Примроуз Хилл на севере Лондона. Он признался, что все время слышал шаги на лестнице, а однажды утром увидел "темный туман" около своей кровати и так испугался, что не мог встать.

Вскоре после этого случая музыкант переехал в гостиницу. "Если бы я там остался, мне пришлось бы покончить с собой", - поделился он.