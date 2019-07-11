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РИА Новости
Республика Татарстан

Минниханов рассказал о финансировании нацпроектов в Татарстане

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Финансирование национальных проектов в Татарстане в 2019-2021 годах составит более 52 миллиардов рублей, сообщил президент республики Рустам Минниханов.
"В 2019-2021 годах на реализацию национальных проектов в Татарстане будет направлено более 52 миллиардов рублей", - сказал Минниханов на заседании парламента Татарстана.
Президент республики отметил, что национальные проекты стали логическим продолжением майских указов 2012 года, в которых были определены ключевые направления социально-экономического развития. В результате, по его словам, с 2012 года более чем в два раза выросла зарплата врачей, в 1,7 раза – зарплата учителей, создано свыше 47 тысяч новых мест в детских садах, оборудовано порядка 4 тысяч специальных рабочих мест для инвалидов.
По информации парламента республики, более 34 миллиардов рублей из общего объема финансирования на реализацию нацпроектов в Татарстане выделит федеральный бюджет, причем около половины – уже в этом году. Всего в 2019 году на реализацию нацпроектов планируется направить 21,4 миллиарда рублей, из них 16,8 миллиарда рублей – федеральные средства, 4,6 миллиарда рублей – республиканские.
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Минниханов напомнил, что в непростых условиях последних лет в республике обеспечен экономический рост. По итогам прошлого года объем валового регионального продукта превысил 2,4 триллиона рублей, при этом по сравнению с 2014 годом промышленное производство увеличилось на 9,1%, сельское хозяйство – на 12,3%. Татарстан стабильно занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов страны. В экономику и социальную сферу республики с 2015 года привлечено более 2,5 триллиона рублей инвестиций.
По его словам, благодаря достижениям в экономике повышается качество жизни татарстанцев. В частности, за прошедшие пять лет в регионе по программе социальной ипотеки построено более 2 миллионов квадратных метров жилья, свыше 34,5 тысячи квартир, отремонтировано более 4,5 тысячи многоквартирных домов, 207 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, 711 школ и детских садов, благоустроено 328 общественных пространств, построено и отремонтировано 3,5 тысячи километров региональных дорог и 66 мостов, отремонтировано свыше 1,7 тысячи дворовых территорий общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров.
В текущем году республика, по информации Минниханова, продолжит работу в рамках 40 республиканских социальных и инвестиционных программ с объемом финансирования более 40 миллиардов рублей.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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