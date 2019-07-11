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РИА Новости

Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды до десяти процентов

Вчера, 17:59
4439
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая алычи
Сбор урожая алычи
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сбор урожая алычи. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что принял решение снизить до десяти процентов НДС на плодово-ягодную продукцию.

"Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству", — написал он в твиттере.

На странице в фейсбуке Медведев пояснил, что решение было принято после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы.
"Кроме того, это должно способствовать снижению цен для потребителей. Вчера во время визита в штаб-квартиру "Единой России" договорились, что соответствующий законопроект будет внесен депутатами в Госдуму", — добавил он.
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Законопроект разработал спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с руководителями фракций. Как сообщил ранее глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, это предложение обсуждалось еще в октябре прошлого года на совещании, которое президент Владимир Путин провел в Ставрополе.
По словам Неверова, рассматривались два варианта поддержки отечественных производителей: либо дать им всем субсидию, либо установить льготный НДС. В результате депутаты решили пойти по пути снижения НДС, поскольку вся продукция сельского хозяйства облагается этим налогом по ставке десять процентов.
С 1 января ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20 процентов. При этом сохранились все действовавшие льготы.
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Дмитрий МедведевГосдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Можно подумать это снизит розничные цены. 😀 Это увеличит прибыль торговцев. А чтобы снизились цены нужно ограничить количество посредников и наценку при перепродаже.
11 июля, 18:21
Серый Wolf
4430015
Первое полезное решение.
11 июля, 18:40
Максим Егорыч
2592227
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