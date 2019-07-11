Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды до десяти процентов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что принял решение снизить до десяти процентов НДС на плодово-ягодную продукцию.

"Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству", — написал он в твиттере.

На странице в фейсбуке Медведев пояснил, что решение было принято после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы.

"Кроме того, это должно способствовать снижению цен для потребителей. Вчера во время визита в штаб-квартиру "Единой России" договорились, что соответствующий законопроект будет внесен депутатами в Госдуму", — добавил он.

Законопроект разработал спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с руководителями фракций. Как сообщил ранее глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, это предложение обсуждалось еще в октябре прошлого года на совещании, которое президент Владимир Путин провел в Ставрополе.

По словам Неверова, рассматривались два варианта поддержки отечественных производителей: либо дать им всем субсидию, либо установить льготный НДС. В результате депутаты решили пойти по пути снижения НДС, поскольку вся продукция сельского хозяйства облагается этим налогом по ставке десять процентов.