В комитете Госдумы не согласны с расширением списка опасных пород собак

"Мы категорически с этим не согласны. Сегодня на заседании комитета этот вопрос рассматривался. Есть достаточно жесткое решение комитета по этому поводу. Потому что мы специально для обсуждения этого вопроса собирали всех экспертов по стране, их было более 300 человек. И единогласно на этих слушаниях, которые проходили в Госдуме, было принято решение, что 13 пород - это оптимальный перечень. Потому что именно эти 13 пород используются для составления таких перечней по всему миру, во всех странах", - сказал РИА Новости Бурматов.