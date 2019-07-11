В комитете Госдумы не согласны с расширением списка опасных пород собак

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды не согласен с расширением списка потенциально опасных пород собак до 35 пунктов, это может привести к увеличению безнадзорных животных, заявил председатель комитета Владимир Бурматов.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, присутствовавший на заседании комитета, заявил, что в ГД поддержали сокращение предложенного МВД списка опасных пород собак с 69 до 13. При этом, по его словам, ряд профильных министерств предлагает расширить список до 35 пунктов.
"Мы категорически с этим не согласны. Сегодня на заседании комитета этот вопрос рассматривался. Есть достаточно жесткое решение комитета по этому поводу. Потому что мы специально для обсуждения этого вопроса собирали всех экспертов по стране, их было более 300 человек. И единогласно на этих слушаниях, которые проходили в Госдуме, было принято решение, что 13 пород - это оптимальный перечень. Потому что именно эти 13 пород используются для составления таких перечней по всему миру, во всех странах", - сказал РИА Новости Бурматов.
По мнению парламентария, расширение списка приведет к увеличению безнадзорных животных. "Потому что люди начнут, кто является владельцами сейчас собак, которых предлагают дополнительно включить в перечень, они скажут: "Мне сейчас что-нибудь запретят, потом еще что-нибудь" и начнут от них просто избавляться", - пояснил он.
Глава комитета добавил, что список из 13 собак был поддержан единогласно не только экспертами, но и кинологическими федерациями, ветеринарами, зоозащитниками, учеными и профильными ведомствами, включая МВД, Минприроды и Минсельхоз. "Не бывает опасных собак, бывают опасные владельцы", - заключил депутат.
Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее с учетом мнения экспертного сообщества список был сокращен до 13 позиций. В новую редакцию вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака. Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.