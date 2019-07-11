Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T17:56Z
https://ria.ru/20190711/1556434840.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150998/86/1509988644_0:0:2012:1133_1036x0_80_0_0_17c25c799b1b4d4552b78ebf6bd213df.jpg
РИА Новости

В комитете Госдумы не согласны с расширением списка опасных пород собак

Вчера, 17:56
688
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды не согласен с расширением списка потенциально опасных пород собак до 35 пунктов, это может привести к увеличению безнадзорных животных, заявил председатель комитета Владимир Бурматов.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, присутствовавший на заседании комитета, заявил, что в ГД поддержали сокращение предложенного МВД списка опасных пород собак с 69 до 13. При этом, по его словам, ряд профильных министерств предлагает расширить список до 35 пунктов.
"Мы категорически с этим не согласны. Сегодня на заседании комитета этот вопрос рассматривался. Есть достаточно жесткое решение комитета по этому поводу. Потому что мы специально для обсуждения этого вопроса собирали всех экспертов по стране, их было более 300 человек. И единогласно на этих слушаниях, которые проходили в Госдуме, было принято решение, что 13 пород - это оптимальный перечень. Потому что именно эти 13 пород используются для составления таких перечней по всему миру, во всех странах", - сказал РИА Новости Бурматов.
По мнению парламентария, расширение списка приведет к увеличению безнадзорных животных. "Потому что люди начнут, кто является владельцами сейчас собак, которых предлагают дополнительно включить в перечень, они скажут: "Мне сейчас что-нибудь запретят, потом еще что-нибудь" и начнут от них просто избавляться", - пояснил он.
Приют для бездомных собак
5 июля, 08:00
"Всех могут сжечь". В Тобольске депутат выгоняет из приюта бездомных собак
Глава комитета добавил, что список из 13 собак был поддержан единогласно не только экспертами, но и кинологическими федерациями, ветеринарами, зоозащитниками, учеными и профильными ведомствами, включая МВД, Минприроды и Минсельхоз. "Не бывает опасных собак, бывают опасные владельцы", - заключил депутат.
Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее с учетом мнения экспертного сообщества список был сокращен до 13 позиций. В новую редакцию вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака. Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.
6110112
Обсудить 3
Госдума РФВладимир БурматовРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин прокомментировал отказ Рады его уволить строчкой из песни
РИА
Новости
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Адвокат назвал стоимость арестованного имущества Абызова
Здание МИД России
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Лента
новостей
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на ТЭЦ в Мытищах охватил 200 квадратных метров
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным
Во Франции завели дело после эвтаназии парализованного мужчины
Стаффордширский бультерьер
Комитет ГД поддержал сокращение списка потенциально опасных пород собак
Посольство в Уругвае запросило доступ к задержанным россиянам
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков назвал создание "белых" и "черных" списков СМИ информационной войной
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
В Калининграде врача оставили под домашним арестом по делу о смерти ребенка
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Ростехнадзор приступил к расследованию причин ЧП на ТЭЦ в Мытищах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния