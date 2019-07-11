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РИА Новости

Линии электропередачи оборваны на одной из вышек на месте пожара в Мытищах

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, на кадрах видны оборванные провода одной из вышек высоковольтных линий электропередачи.
Кадры, снятые на телефон, показывают обстановку на месте пожара. Оператор обводит территорию, в какой-то момент в кадр попадает вышка высоковольтной линии электропередачи с порванными проводами. На видео нет объяснения, были ли провода повреждены пожаром.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 16:47
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Также на видео показывается несколько дымящихся участков и сгоревшая пристройка. Часть территории огорожена красной лентой, рядом с ней установлен желтый знак "Осторожно, ГАЗ". В кадр попали несколько пожарных машин, сотрудники в спецодежде, а также люди в штатском.
Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек, один погиб. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту пожара возбуждено уголовное дело, его расследование взяла на контроль подмосковная прокуратура.
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