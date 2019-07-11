Линии электропередачи оборваны на одной из вышек на месте пожара в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, на кадрах видны оборванные провода одной из вышек высоковольтных линий электропередачи.

Кадры, снятые на телефон, показывают обстановку на месте пожара. Оператор обводит территорию, в какой-то момент в кадр попадает вышка высоковольтной линии электропередачи с порванными проводами. На видео нет объяснения, были ли провода повреждены пожаром.

Также на видео показывается несколько дымящихся участков и сгоревшая пристройка. Часть территории огорожена красной лентой, рядом с ней установлен желтый знак "Осторожно, ГАЗ". В кадр попали несколько пожарных машин, сотрудники в спецодежде, а также люди в штатском.