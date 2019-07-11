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РИА Новости

На Первом канале ответили на обвинения сына Алибасова

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Программа Первого канала "На самом деле" не согласовывает свои сценарии с героями, сообщили в редакции телешоу, комментируя заявление Бари Алибасова-младшего по поводу выпуска с участием его отца.
Ранее на Первом канале вышла программа "На самом деле", в финале которой показали скриншот переписки помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом. Согласно фрагменту, они пытались придумать причину госпитализации продюсера.
Бари Алибасов-младший заявил РИА Новости, что изначально якобы были некие договоренности с редакцией программы о том, по какому сценарию будет развиваться выпуск. Но затем, по его словам, "все провели по-другому" и команду Алибасова "выставили дураками". Кроме того, пиар-директор Вадим Горжанкин заявил, что не знает, кто предоставил Первому каналу скриншот переписки, и отметил, что "это никакое не доказательство".
"Программа "На самом деле" не согласовывает сценарий с героями. Основные события развиваются на основании результатов детектора, эти результаты непредсказуемы, часто у героев есть ощущение, что они смогут обмануть полиграф, но это практически исключено. Видимо, именно результаты исследования на детекторе вызвали такое негодование семьи Бари Алибасова", - рассказали РИА Новости в редакции программы.
Бари Алибасов
Вчера, 14:00
Сын Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Скриншоты переписки, отметили в редакции, "были предоставлены программе доктором медицинских наук Марият Мухиной, медицинским консультантом Алибасова".
"Все подробности мы расскажем в одном из ближайших выпусков программы "Пусть говорят", - добавили собеседники агентства.
Ранее сообщалось, что Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Сын Алибасова 17 июня сообщил РИА Новости, что его отца выписали из больницы.
Позже в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара, на эту мысль многих навело столь быстрое выздоровление продюсера и наличие некоторых несоответствий в произошедшем.
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Вчера, 10:20
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
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