В Калининграде врача оставили под домашним арестом по делу о смерти ребенка

КАЛИНИНГРАД, 11 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд оставил под домашним арестом врача-неонатолога Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве недоношенного новорожденного в калининградском роддоме №4, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Калининградский областной суд рассмотрел в четверг жалобу пострадавшей, матери погибшего младенца, на постановление районного суда об избрании в отношении врача меры пресечения в виде домашнего ареста. Пострадавшая требовала заключить Сушкевич под стражу.

"Суд апелляционной инстанции постановил запретить Сушкевич общаться с другими обвиняемыми и потерпевшими по данном уголовному делу, отправлять и получить почтовые и телеграммные отправления, использовать средства связи, кроме вызова экстренных служб… в остальной части постановление районного суда оставить без изменения", - сказала в зале суда судья Ольга Онищенко.

Поскольку суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы потерпевшей стороны, врач Сушкевич по решению суда первой инстанции останется под домашним арестом до 14 августа.

"Я свои обязанности выполняю на 100%, для ребёнка потерпевшей Ахмедовой было сделано все возможное, но, к сожалению, не всегда можно спасти таких детей, поскольку это особенная категория детей, которая требует большого внимания и профессионализма. Но людям, которые с этим сталкиваются, тяжело поверить в то, что врачи не всесильны, и в некоторых случаях мы не можем помочь. Повторюсь, помощь была оказана полностью, до последнего. Не считаю себя опасной для общества", - сказала Сушкевич в своем выступлении в суде.

Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали сотрудники Следственного комитета России в конце июня этого года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил врача под домашний арест.

Как сообщает СК, в ноябре 2018 года в роддом №4 поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача роддома Елена Белая, которую обвиняют в организации убийства, прогнозируя летальный исход новорожденного пациента, приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения.

В СК полагают, что Белая привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады из перинатального центра. По версии следствия, предварительно обсудив способ убийства ребенка, Сушкевич по указанию и.о. главврача ввела смертельную дозу сульфата магния новорожденному.