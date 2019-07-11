Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T18:33Z
https://ria.ru/20190711/1556434263.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Калининграде врача оставили под домашним арестом по делу о смерти ребенка

Вчера, 17:38
677
КАЛИНИНГРАД, 11 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд оставил под домашним арестом врача-неонатолога Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве недоношенного новорожденного в калининградском роддоме №4, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Калининградский областной суд рассмотрел в четверг жалобу пострадавшей, матери погибшего младенца, на постановление районного суда об избрании в отношении врача меры пресечения в виде домашнего ареста. Пострадавшая требовала заключить Сушкевич под стражу.
"Суд апелляционной инстанции постановил запретить Сушкевич общаться с другими обвиняемыми и потерпевшими по данном уголовному делу, отправлять и получить почтовые и телеграммные отправления, использовать средства связи, кроме вызова экстренных служб… в остальной части постановление районного суда оставить без изменения", - сказала в зале суда судья Ольга Онищенко.
Поскольку суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы потерпевшей стороны, врач Сушкевич по решению суда первой инстанции останется под домашним арестом до 14 августа.
Хирурги проводят операцию
2 июля, 15:23
В калининградском минздраве прокомментировали смерть младенца в роддоме №4
"Я свои обязанности выполняю на 100%, для ребёнка потерпевшей Ахмедовой было сделано все возможное, но, к сожалению, не всегда можно спасти таких детей, поскольку это особенная категория детей, которая требует большого внимания и профессионализма. Но людям, которые с этим сталкиваются, тяжело поверить в то, что врачи не всесильны, и в некоторых случаях мы не можем помочь. Повторюсь, помощь была оказана полностью, до последнего. Не считаю себя опасной для общества", - сказала Сушкевич в своем выступлении в суде.
Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали сотрудники Следственного комитета России в конце июня этого года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил врача под домашний арест.
Как сообщает СК, в ноябре 2018 года в роддом №4 поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача роддома Елена Белая, которую обвиняют в организации убийства, прогнозируя летальный исход новорожденного пациента, приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения.
Бессимптомная форма часто не диагностируется и имеет серьезные последствия
30 июня, 15:46
Врач объяснил "предсмертные" ощущения людей
В СК полагают, что Белая привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады из перинатального центра. По версии следствия, предварительно обсудив способ убийства ребенка, Сушкевич по указанию и.о. главврача ввела смертельную дозу сульфата магния новорожденному.
История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку врачей выступили как калининградские коллеги Сушкевич, так и представители медицинского сообщества со всей страны. Под размещенной в интернете петицией с требованием объективного расследования этого дела подписались уже более 160 тысяч человек.
100314
Обсудить 2
Калининградский областной судСледственный комитет РФРоссияКалининградПроисшествия
Рекомендуем
Московская городская избирательная комиссия
Собяниной отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
РИА
Новости
Россиянина, пытавшегося вывезти обезьяну с Бали, приговорили к году тюрьмы
Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве 50 миллионов долларов
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Туск: Грузия может надеяться на ЕС в свете обострения отношений с Россией
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин прокомментировал отказ Рады его уволить строчкой из песни
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Трамп заявил, что Китай подводит США, не закупая сельхозпродукцию
Во Франции завели дело после эвтаназии парализованного мужчины
Бари Алибасов в своей квартире
На Первом канале ответили на обвинения сына Алибасова
Телемост между Россией и Украиной проведут с помощью Skype
В РПЦ призвали главреда "Правмира" пересмотреть редакционную политику
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
В России признали нежелательной работу НПО "Всемирный конгресс украинцев"
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
В МЧС рассказали о действиях погибшей при пожаре на ТЭЦ в Мытищах вахтерши
В Татарстане возбудили дело о похищении человека
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Адвокат назвал стоимость арестованного имущества Абызова
В Подмосковье у наехавшего на полицейских водителя Ford нашли героин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
Лента новостейМолния