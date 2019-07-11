Собяниной отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Только одному кандидату в депутаты Мосгордумы отказали в регистрации, заявил председатель мосгоизбиркома Валентин Горбунов на заседании в четверг.

Ранее сообщалось, что число зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы достигло 130, сняли свои кандидатуры 80 человек.

"На сегодняшний день пока один отказ - по 28 округу. Кандидат сдал документы и не сдал подписные листы", - сказал Горбунов, добавив, что это самовыдвиженец Ирина Собянина.

Как уточнил РИА Новости источник в московских властных структурах, Собянина не является родственницей мэра Москвы Сергея Собянина.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.