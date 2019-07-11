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РИА Новости

Туск: Грузия может надеяться на ЕС в свете обострения отношений с Россией

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТБИЛИСИ, 11 июл – РИА Новости. Грузия может надеяться на Евросоюз в свете обострения отношений с Россией, заявил глава Евросовета Дональд Туск в Батуми.
"Ясно, что Грузия может надеется на Евросоюз в этой тяжелой ситуации", - заявил Туск грузинским журналистам, которые поинтересовались его позицией.
Председатель Европейского совета Дональд Туск
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Путин, комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
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"Русофобия заменила национальную идею". Когда закончатся протесты в Тбилиси
35711243
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ЕвросоюзДональд ТускРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это он так точно подметил, что Грузия может только надеяться на ЕС, но не более. Все остальное сами, только сами.
11 июля, 17:41
ggoldmikron
660001
Видимо г-н Туск придумал, как использовать украинскую ГТС для транзита грузинских вин и лимонада в евросоюз. Умного политика вот сразу видно.
11 июля, 17:38
Кузьма Кузьмич
820001
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