Трамп заявил, что Китай подводит США, не закупая сельхозпродукцию

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал.

Ранее Китай заявил, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.

"Китай подводит нас, не закупая сельскохозяйственную продукцию у наших превосходных фермеров, сказав до этого, что они будут это делать. Надеюсь, они начнут это делать вскоре!" - написал Трамп у себя в Twitter

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.