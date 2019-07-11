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РИА Новости

Экс-премьер Франции предстанет перед судом

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон . Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа предстанут перед судом в начале 2020 года по делу о фиктивном трудоустройстве, сообщает издание France Bleu.
Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Экс-глава журнала Мишель Крепю заявил, что не знал о том, что Пенелопе Фийон было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.
В июне 2018 года сообщалось, что Фийону и его супруге предъявлены обвинения в хищении государственных средств и в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.
По предварительным данным, суд по делу продлится с 24 февраля по 10 марта 2020 года, однако даты могут измениться из-за загруженности графика адвокатов в деле. Помимо Фийонов перед судом предстанет и бывший соратник премьера Марк Жуло.
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