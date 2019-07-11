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РИА Новости

Минпромторг предложил расширить эксперимент по тестам беспилотников

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКабина беспилотного автомобиля "Яндекс"
Кабина беспилотного автомобиля Яндекс
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает расширить действие государственного эксперимента по тестам высокоавтоматизированных транспортных средств еще на девять регионов страны, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"В пункте 1 постановления слова "города Москвы и Республики Татарстан" заменить словами "города Москвы, Республики Татарстан, Московской области, Владимирской области, Нижегородской области, Новгородской области, Чувашской Республики, Ленинградской области, города Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края", - говорится в документе.
Изначально предполагалось, что в эксперименте примут участие только Москва и Татарстан. В мае представитель НТИ "Автонет" говорил РИА Новости, что к эксперименту присоединятся Московская область, Петербург, Ленобласть и Краснодарский край, а трассы М7 "Волга" и М4 "Дон" получат статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.
Также, согласно проекту, собственник высокоавтоматизированного транспортного средства по итогам проведения эксперимента должен будет представить информацию о результатах проведения эксперимента в инфраструктурный центр Национальной технологической инициативы по направлению "Автонет".
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В конце июня в рамках этого эксперимента первые пять беспилотных машин "Яндекса" выехали на улицы Москвы. Предполагается, что до конца лета количество таких машин на улицах столицы вырастет до 20, а до конца года - до 95 машин.
В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. В эксперименте принимают участие "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. Беспилотники во время эксперимента получают знак "А" - "Автономное вождение".
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