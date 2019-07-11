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РИА Новости

Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
Командно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"В числе фигурантов — заместители начальников отделов специальных таможенных процедур № 3 и 4 таможенного поста "Аэропорт Домодедово" Константин Баграев и Олег Шевченко, а также восемь (рядовых. — Прим. ред.) инспекторов", — сказала она.
По данным следствия, таможенники причастны как минимум к шести эпизодам взяточничества. С ноября 2018-го по март этого года они брали деньги от пассажиров аэропорта, пытавшихся провезти товары и валюту без необходимой декларации. Взятки каждый раз составляли от одной до трех тысяч долларов.
Так, в марте таможенники поймали мужа и жену, пытавшихся пройти по зеленому коридору с крупной суммой в валюте. Но, как считает СК, Баграев за взятку занизил в протоколе сумму валюты у мужчины и не составил протокол на его супругу.
Взятка. Архивное фото.
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Другой случай связан с прилетевшей из Парижа женщиной, у которой нашли множество ювелирных украшений, а также драгоценные металлы. Как полагает следствие, за взятку она избежала ответственности.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов управления "К" ФСБ.
Ранее в Федеральной таможенной службе подтвердили факт задержания десяти сотрудников, но опровергли сообщения СМИ о том, что все они работали в одной таможенной смене. По данным ФТС, задержанные работают в различных подразделениях, девять — в Домодедово, а еще один — во Внуково.
Суд отправил семерых таможенников под стражу до 5 сентября, а троих — под домашний арест.
Алексей Иванов
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Следственный комитет РФДомодедово (аэропорт)РоссияПроисшествия
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