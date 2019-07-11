Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В числе фигурантов — заместители начальников отделов специальных таможенных процедур № 3 и 4 таможенного поста "Аэропорт Домодедово" Константин Баграев и Олег Шевченко, а также восемь (рядовых. — Прим. ред.) инспекторов", — сказала она.

По данным следствия, таможенники причастны как минимум к шести эпизодам взяточничества. С ноября 2018-го по март этого года они брали деньги от пассажиров аэропорта, пытавшихся провезти товары и валюту без необходимой декларации. Взятки каждый раз составляли от одной до трех тысяч долларов.

Так, в марте таможенники поймали мужа и жену, пытавшихся пройти по зеленому коридору с крупной суммой в валюте. Но, как считает СК, Баграев за взятку занизил в протоколе сумму валюты у мужчины и не составил протокол на его супругу.

Другой случай связан с прилетевшей из Парижа женщиной, у которой нашли множество ювелирных украшений, а также драгоценные металлы. Как полагает следствие, за взятку она избежала ответственности.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов управления "К" ФСБ.

Ранее в Федеральной таможенной службе подтвердили факт задержания десяти сотрудников, но опровергли сообщения СМИ о том, что все они работали в одной таможенной смене. По данным ФТС, задержанные работают в различных подразделениях, девять — в Домодедово, а еще один — во Внуково.