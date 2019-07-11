В РПЦ призвали главреда "Правмира" пересмотреть редакционную политику

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвал руководство одного из ведущих православных порталов "Православный мир" пересмотреть редакционную политику после заявления духовника и сооснователя портала протоиерея Александра Ильяшенко о выходе из состава редакции.

Ранее в РИА Новости поступило заявление Ильяшенко, в котором он говорит, что не согласен с политикой редакции в последние годы, "подчас не церковной и не православной", и выходит из ее состава. Интернет-портал "о том, как быть православным сегодня", освещающий не только внутрицерковные, но и общественно-политические, социальные и культурные темы, был создан в 2004 году.

"Призываем главного редактора портала Анну Данилову решительно пересмотреть редакционную политику, принести отцу Александру извинения и прислушаться к его пастырским советам. Выход протоиерея Александра из редакции портала "Правмир" - это важный сигнал авторам и читателям данного СМИ", - заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Вахтанг Кипшидзе.

В синодальном отделе полагают, что деятельность редакции портала фактически приводит "к выдавливанию из ее состава православного священника, стоящего у истоков этого изначально православного портала". Кроме того, Кипшидзе сообщил, что "в отдел поступают регулярные жалобы от верующих людей на деятельность портала "Правмир", задаются вопросы о том, насколько его содержание соответствует учению Православной церкви".

"Мы разделяем те оценки деятельности портала "Правмир", которые даны протоиереем Александром Ильяшенко. Действительно, данный портал вызывает множество вопросов с точки зрения соответствия его содержания православному СМИ", - отметил Кипшидзе.

По его словам, "например, в последнее время приходилось сталкиваться с публикациями, авторы которых публично придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации, а также и другими недопустимыми на православном ресурсе публикациями".

В свою очередь председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в четверг в своем Телеграм-канале, что "с большим сожалением прочитал заявление протоиерея Александра Ильяшенко о выходе из редакции портала "Православие и мир"". По словам Легойды, это "очень грустная и неприятная ситуация".