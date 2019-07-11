Лондон рекомендовал судам принять меры безопасности в Ормузском проливе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министерство транспорта Британии выпустило новую рекомендацию для судов, следующих под флагами королевства, принять повышенные меры безопасности в Ормузском проливе, передает телеканал Министерство транспорта Британии выпустило новую рекомендацию для судов, следующих под флагами королевства, принять повышенные меры безопасности в Ормузском проливе, передает телеканал Sky News

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

Источник сообщил телеканалу Sky News, что британским судам было рекомендовано быть бдительными, если иранские патрули "проявляют в отношении них агрессию".

Другой источник заявил телеканалу, что его суда увеличивают число вахтенных начальников и стараются проходить через Ормузский пролив в дневное время и на большей скорости из соображений безопасности.

По данным телеканала CNN, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.