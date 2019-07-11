Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Письмо рэпера Тупака Шакура американской певице Мадонне, написанное им из тюрьмы, выставлено на аукцион за 100 тысяч долларов, сообщает интернет-аукцион Gotta Have Rock and Roll.

В послании рэпера три страницы, оно написано от руки, подписано "навсегда, 2PAC, Тупак Шакур" и датировано 15 января 1995 года. Он писал об отношениях с Мадонной с точки зрения расы и статуса знаменитости, а также о том, как общественные нормы повлияли на них.

"Я должен извиниться перед тобой. Потому что, как ты сказала, я не был таким другом, каким, я знаю, я могу быть. Не потому что я злой или ты не была достойна, но, рискуя звучать слишком драматично, последствия расизма затрудняют молодому темнокожему мужчине должным образом показывать свою привязанность к белой женщине, которая его старше", - цитирует аукцион выдержку из письма.

Рэпер также писал о страхе смерти и просил певицу быть осторожнее. "Пожалуйста, будь осторожнее, Мадонна. Все не такие честные, как они кажутся. Есть те, чьи сердца кровоточат завистью и злостью. Они без колебаний причинят тебе вред", - говорится в тексте письма.