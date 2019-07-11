Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T17:09Z
https://ria.ru/20190711/1556433223.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148883/64/1488836481_0:0:1988:1119_1036x0_80_0_0_c3240df03651cc97e755a804b0ccb3fb.jpg
РИА Новости
Культура

Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

Вчера, 17:09
3918
© AP Photo / Todd PlittРэппер Тупак Шакур рядом с Radio City Music Hall в Нью-Йорке
Рэппер Тупак Шакур рядом с Radio City Music Hall в Нью-Йорке
© AP Photo / Todd Plitt
Рэппер Тупак Шакур рядом с Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Письмо рэпера Тупака Шакура американской певице Мадонне, написанное им из тюрьмы, выставлено на аукцион за 100 тысяч долларов, сообщает интернет-аукцион Gotta Have Rock and Roll.
В послании рэпера три страницы, оно написано от руки, подписано "навсегда, 2PAC, Тупак Шакур" и датировано 15 января 1995 года. Он писал об отношениях с Мадонной с точки зрения расы и статуса знаменитости, а также о том, как общественные нормы повлияли на них.
"Я должен извиниться перед тобой. Потому что, как ты сказала, я не был таким другом, каким, я знаю, я могу быть. Не потому что я злой или ты не была достойна, но, рискуя звучать слишком драматично, последствия расизма затрудняют молодому темнокожему мужчине должным образом показывать свою привязанность к белой женщине, которая его старше", - цитирует аукцион выдержку из письма.
Рэпер также писал о страхе смерти и просил певицу быть осторожнее. "Пожалуйста, будь осторожнее, Мадонна. Все не такие честные, как они кажутся. Есть те, чьи сердца кровоточат завистью и злостью. Они без колебаний причинят тебе вред", - говорится в тексте письма.
Фотография визитки Владимира Путина, опубликованная на сайте объявлений Avito
2 июля, 17:14
В Сети продают визитку Путина
В июле 2017 года Мадонна обратилась в суд с требованием к аукционному дому Gotta Have It! Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура. Как сообщается, личные вещи Мадонны были переданы ее "бывшей подругой" Дарлин Лутц. Однако в результате верховный суд Манхэттена постановил, что соглашение 2004 года об отказе американской певицы Мадонны от личных вещей в пользу Лутц лишает звезду права на эти вещи.
721242
Обсудить 0
Культура
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Нашивки на военную форму для призывников
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
Лента новостейМолния