Археологи возобновили раскопки некрополя на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Археологи возобновили раскопки древнего некрополя Кыз-Аул на востоке Крыма, сообщил РИА Новости директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.
"На днях получили "открытый" лист ученые, проводящие исследования на некрополе Кыз-Аул. В планах экспедиции - продолжить изучение береговой линии. Это очень важный участок, так как он ежегодно в ходе абразии береговой линии обрушается в море. Соответственно, гибнут древние захоронения и ценная для истории информация. Также будут разбиты раскопы и в верхней части некрополя", - сказал Марков.
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По его словам, некрополь Кыз-Аул является интересным двухслойным некрополем.
"В нижней его части находятся античные погребения, а в верхней - захоронения времен Хазарского каганата. Причем люди, жившие на нем в средневековье, как хоронили своих покойников, так и использовали более древние каменные склепы в качестве жилья. Именно к расчистке их захоронения уже сейчас приступили участники экспедиции", - сказал собеседник агентства.
Помимо раскопок некрополя волонтеры фонда "Археология" примут также участие и в исследовании античного города Китей. Всего будет привлечено порядка 400 волонтеров.
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