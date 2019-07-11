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РИА Новости

Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя

Вчера, 17:03
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© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен слушала гимны стран сидя, сообщила газета Welt.
Накануне на встрече с финским премьером Антти Ринне у Меркель случился очередной, третий за три недели приступ дрожи. Он продлился около минуты и был менее сильным, чем предыдущие.
По сведениям таблоида Bild, протокол изменили специально по желанию канцлера. Как написал Spiegel, приступы дрожи случались у канцлера, когда ей приходилось долго стоять.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
10 июля, 14:38
В правительстве отказались отвечать, проходит ли Меркель обследование
На пресс-конференции Меркель ответила на вопрос о своем здоровье.
"Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности, и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью. Во-вторых, можете исходить и из того, что как человек я тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем", - сказала канцлер.
Отвечая на вопрос журналистов, что она чувствует в связи с приближением своего 65-го дня рождения, который канцлер будет отмечать на следующей неделе, Меркель отметила, что ей "становится ясно, что люди стареют".
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. 10 июля 2019
10 июля, 18:27
"Начинает сдавать?" Эксперты об очередном приступе дрожи у Ангелы Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи во время официального мероприятия. В эфире радио Sputnik эксперты отметили, что здоровье главы правительства ФРГ не может не волновать немцев – и не только их.
"Это означает, что моложе люди не становятся, но, возможно, более опытными, все имеет свои хорошие стороны", - сказала она.
В первый раз приступ дрожи случился у Меркель в июне, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием и призналась, что после того, как она выпила воды, ей стало значительно лучше.
Через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда канцлеру предложили стакан воды, но она от него отказалась.
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ГерманияРоссия
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