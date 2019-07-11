Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Берлине

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен слушала гимны стран сидя, сообщила газета Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен слушала гимны стран сидя, сообщила газета Welt

Накануне на встрече с финским премьером Антти Ринне у Меркель случился очередной, третий за три недели приступ дрожи. Он продлился около минуты и был менее сильным, чем предыдущие.

По сведениям таблоида Bild, протокол изменили специально по желанию канцлера. Как написал Spiegel, приступы дрожи случались у канцлера, когда ей приходилось долго стоять.

На пресс-конференции Меркель ответила на вопрос о своем здоровье.

"Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности, и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью. Во-вторых, можете исходить и из того, что как человек я тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем", - сказала канцлер.

Отвечая на вопрос журналистов, что она чувствует в связи с приближением своего 65-го дня рождения, который канцлер будет отмечать на следующей неделе, Меркель отметила, что ей "становится ясно, что люди стареют".

"Это означает, что моложе люди не становятся, но, возможно, более опытными, все имеет свои хорошие стороны", - сказала она.

В первый раз приступ дрожи случился у Меркель в июне, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием и призналась, что после того, как она выпила воды, ей стало значительно лучше.