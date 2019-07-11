Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ряд профильных министерств в России предлагает расширить список потенциально опасных пород собак до 35 пунктов, рассказал журналистам президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее с учетом мнения экспертного сообщества список был сокращен до 13 позиций. В новую редакцию вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака. Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.
"Сейчас представили список из 35 пород", — заявил Голубев.
В предоставленном РИА Новости Российской кинологической федерацией документе (подписан электронной подписью) содержатся 34 породы, а также метисы "перечисленных в пункте 1-34 пород".
В документе приводятся следующие породы собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш (кангал), английский мастиф, бордоский дог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бульмастиф, бультерьер, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль-донг, кавказская овчарка, канарская собака (перро де преса канарио), кане-корсо, кенгуровая собака, маремма, московская сторожевая, немецкий дог, питбульмастиф, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, стаффордширский бультерьер, тибетский мастиф, тоса-ину, фила бразилейро, черный терьер, южнорусская овчарка.