Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов

Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее с учетом мнения экспертного сообщества список был сокращен до 13 позиций. В новую редакцию вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака. Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.