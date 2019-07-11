Захарова рассказала о работе с Евросоюзом по переходу на расчеты в евро

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и страны ЕС ведут работу по переходу на расчеты в евро, она ведется достаточно успешно, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается непосредственного перехода в расчеты на евро со странами ЕС, то такая работа ведется. Она ведется достаточно успешно, тем более что наши европейские партеры также заинтересованы в популяризации своей коллективной валюты, укреплении ее международных позиций. Идет этот процесс в русле, созвучном инициативам Еврокомиссии по повышению международной роли евро и расширению его использования в экономических операциях", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Как следствие, отметила она, доля единой европейской валюты в двустороннем товарообороте последовательно увеличивается и просматривается взаимный интерес, а также потенциал взаимного наращивания соответствующих транзакций.

"В этом контексте с партнерами прорабатываются вопросы более активного применения единой европейской валюты в расчетах за поставки российских энергоносителей", - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.