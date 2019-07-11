Захарова рассказала о работе с Евросоюзом по переходу на расчеты в евро

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и страны ЕС ведут работу по переходу на расчеты в евро, она ведется достаточно успешно, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается непосредственного перехода в расчеты на евро со странами ЕС, то такая работа ведется. Она ведется достаточно успешно, тем более что наши европейские партеры также заинтересованы в популяризации своей коллективной валюты, укреплении ее международных позиций. Идет этот процесс в русле, созвучном инициативам Еврокомиссии по повышению международной роли евро и расширению его использования в экономических операциях", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
14 июня, 08:59"Малыми шагами". Экономист о переходе РФ и ЕС на расчеты в рублях и евроРоссия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро. В эфире радио Sputnik первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев поделился мнением о перспективах такого перехода.
Как следствие, отметила она, доля единой европейской валюты в двустороннем товарообороте последовательно увеличивается и просматривается взаимный интерес, а также потенциал взаимного наращивания соответствующих транзакций.
"В этом контексте с партнерами прорабатываются вопросы более активного применения единой европейской валюты в расчетах за поставки российских энергоносителей", - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем 2018 года, причем не только в РФ. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.