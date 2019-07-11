Эксперты обнаружили вирус, маскирующийся под WhatsApp

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Аналитики израильской компании Check Point Research нашли вирус, способный маскироваться под популярные приложения.
В сообщении на сайте компании говорится о программе "Агент Смит". Она заражает смартфон, используя уязвимости операционной системы Android. Вредоносный софт попадает на устройство, когда владелец скачивает фоторедактор или игру, а затем маскируется под иконки уже установленных приложений, вроде мессенджера WhatsApp, или под браузер. После этого в них появляется навязчивая реклама.
По данным компании, от вируса пострадали более 25 миллионов пользователей по всему миру, в том числе и в России. Больше всего зараженных устройств в Индии — около 15 миллионов зафиксированных аналитиками случаев.
Отмечается, что вирус изначально распространялся через ресурс 9apps, который принадлежит китайской компании Alibaba, однако эксперты нашли похожее вредоносное ПО и в Google Store. Там заявили, что уже удалили приложения из магазина.