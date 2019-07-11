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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о снижении НДС на плодово-ягодные культуры

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с лидерами фракций разработал законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодные культуры, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Он напомнил, что предложение снизить до 10% налог на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодные культуры обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин 9 октября прошлого года в Ставрополе.
"В ходе отчета правительства 17 апреля мы поднимали вопрос о том, когда будет принято решение. Дмитрий Анатольевич (Медведев) пояснил, что прорабатываются два варианта решения этой задачи. Либо дать субсидию всем российским производителям, либо установить льготный НДС на уровне 10%", - отметил Неверов.
По его словам, в ходе консультаций депутатов с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и вице-премьером Алексеем Гордеевым стороны пришли к выводу, что на данном этапе можно пойти "по пути снижения НДС с 20 до 10%, поскольку вся продукция сельского хозяйства облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 10%.
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Как сообщил Неверов, документ планируется внести в Думу консолидированно, поскольку "все фракции считают вопрос поддержки производителей плодов и ягод приоритетным, поскольку на сегодняшний день российские производители не обеспечивают того объема, который бы покрывал потребности потребления внутри страны".
Поправки планируется внести в статью 164 Налогового кодекса РФ.
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