В Госдуму внесли проект о снижении НДС на плодово-ягодные культуры

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с лидерами фракций разработал законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодные культуры, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он напомнил, что предложение снизить до 10% налог на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодные культуры обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин 9 октября прошлого года в Ставрополе.

"В ходе отчета правительства 17 апреля мы поднимали вопрос о том, когда будет принято решение. Дмитрий Анатольевич (Медведев) пояснил, что прорабатываются два варианта решения этой задачи. Либо дать субсидию всем российским производителям, либо установить льготный НДС на уровне 10%", - отметил Неверов.

По его словам, в ходе консультаций депутатов с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и вице-премьером Алексеем Гордеевым стороны пришли к выводу, что на данном этапе можно пойти "по пути снижения НДС с 20 до 10%, поскольку вся продукция сельского хозяйства облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 10%.

Как сообщил Неверов, документ планируется внести в Думу консолидированно, поскольку "все фракции считают вопрос поддержки производителей плодов и ягод приоритетным, поскольку на сегодняшний день российские производители не обеспечивают того объема, который бы покрывал потребности потребления внутри страны".