Посольство России в ФРГ назвало все попытки переписать историю недостойными

БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости. В посольстве РФ в ФРГ призвали написавшего про Прохоровку журналиста немецкой газеты Die Welt не пересматривать историю, назвав недостойными "все попытки переписать исторические факты".

"История Второй мировой войны и ее итоги не подлежат пересмотру. Все попытки переписать исторические факты, фальсифицировать события тех лет, приуменьшить решающую роль народов Советского Союза в разгроме национал-социализма и освобождении Европы недостойны", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте дипмиссии.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.

Немецкий журналист в статье утверждает, что в бою под Прохоровкой участвовало 86 немецких боевых машин и 672 советских, за один день потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта, и заявляет, что советские танки столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для противника. Как сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, "всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия – более 500".

Как говорится в пресс-релизе посольства РФ в Германии, в статье Келлерхоффа "сделана попытка представить танковое сражение под Курском в июле 1943 года, ставшее одним из важнейших эпизодов Второй мировой войны и непосредственно повлиявшее на ее дальнейший ход, как "катастрофическое поражение" Красной армии", автор "игнорирует общеизвестные факты, касающиеся провала операции вермахта "Цитадель" и окончательного перелома в войне по итогам Курской битвы".