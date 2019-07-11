Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T16:52Z
https://ria.ru/20190711/1556432452.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155638/28/1556382883_0:260:3001:1948_1036x0_80_0_0_ea32239f0f7323a811fd3737329b780c.jpg
РИА Новости

Посольство России в ФРГ назвало все попытки переписать историю недостойными

Вчера, 16:52
726
© РИА Новости / Яков РюмкинСоветские воины стоят рядом с немецкой самоходной пушкой "Пантера", уничтоженной советской артиллерией под Прохоровкой
Советские воины стоят рядом с немецкой самоходной пушкой Пантера, уничтоженной советской артиллерией под Прохоровкой
© РИА Новости / Яков Рюмкин
БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости. В посольстве РФ в ФРГ призвали написавшего про Прохоровку журналиста немецкой газеты Die Welt не пересматривать историю, назвав недостойными "все попытки переписать исторические факты".
"История Второй мировой войны и ее итоги не подлежат пересмотру. Все попытки переписать исторические факты, фальсифицировать события тех лет, приуменьшить решающую роль народов Советского Союза в разгроме национал-социализма и освобождении Европы недостойны", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте дипмиссии.
Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.
Немецкий журналист в статье утверждает, что в бою под Прохоровкой участвовало 86 немецких боевых машин и 672 советских, за один день потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта, и заявляет, что советские танки столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для противника. Как сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, "всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия – более 500".
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
10 июля, 21:54
Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой
Как говорится в пресс-релизе посольства РФ в Германии, в статье Келлерхоффа "сделана попытка представить танковое сражение под Курском в июле 1943 года, ставшее одним из важнейших эпизодов Второй мировой войны и непосредственно повлиявшее на ее дальнейший ход, как "катастрофическое поражение" Красной армии", автор "игнорирует общеизвестные факты, касающиеся провала операции вермахта "Цитадель" и окончательного перелома в войне по итогам Курской битвы".
"Удручает попытка принизить значение тех событий, решающую роль Красной армии в разгроме гитлеровского режима. Тем более неприемлемы и невообразимы звучащие в статье призывы разрушить установленный под Прохоровкой мемориал, посвященный памяти погибших в танковом сражении советских воинов", - заявили в посольстве.
3711010
Обсудить 0
Российское военно-историческое общество (РВИО)ГерманияРоссияПолитика
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о работе с Евросоюзом по переходу на расчеты в евро
РИА
Новости
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Трамп заявил, что Китай подводит США, не закупая сельхозпродукцию
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Лента
новостей
Американский режиссер Оливер Стоун
ГП пригрозила каналу "112. Украина" ответственностью за показ фильма Стоуна
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала ответные меры на недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Туск: Грузия может надеяться на ЕС в свете обострения отношений с Россией
Здание МИД России
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин прокомментировал отказ Рады его уволить строчкой из песни
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Возможности для нормального диалога США и Ирана есть, заявила Захарова
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о снижении НДС на плодово-ягодные культуры
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
В МЧС рассказали о действиях погибшей при пожаре на ТЭЦ в Мытищах вахтерши
Россия выразила недоумение из-за реакции Латвии на салют
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
Лента новостейМолния