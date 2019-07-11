В МЧС рассказали о действиях погибшей при пожаре на ТЭЦ в Мытищах вахтерши

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вахтер, которая стала жертвой пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, первой подала сигнал о возгорании, сообщил в четверг начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в ходе пожара погибла охранница ТЭЦ, не успевшая выбраться из огня. Позже информацию о ее смерти подтвердил региональный главк МЧС.
"Был найден один труп, предположительно, женщины. Это та вахтер, которая изначально подала команду SOS", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту пожара возбуждено уголовное дело, его расследование взяла на контроль подмосковная прокуратура.
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