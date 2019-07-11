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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Есипово открыли крупный дистрибьюторский центр IKEA

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание гипермаркета IKEA (ИКЕА)
Здание гипермаркета IKEA (ИКЕА)
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Третью очередь дистрибьюторского центра IKEA открыли в деревне Есипово городского округа Солнечногорск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Общий объем инвестиций в строительство превысил 11 миллиардов рублей. Дистрибьюторский центр IKEA в Есипово полностью обеспечивает потребности всех 15 магазинов компании в России, а также работу интернет-магазина IKEA на территории страны", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что складская мощность центра увеличится на 160 тысяч квадратных метров. Расширение центра также увеличит пропускную способность, позволив обрабатывать до 450 грузовых машин в день.
Ранее сообщалось, что первая очередь проекта была построена в 2003 году, ее вместимость составила 60 тысяч кубических метров. В 2005 году площадь была увеличена в два раза.
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