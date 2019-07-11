В подмосковном Есипово открыли крупный дистрибьюторский центр IKEA

"Общий объем инвестиций в строительство превысил 11 миллиардов рублей. Дистрибьюторский центр IKEA в Есипово полностью обеспечивает потребности всех 15 магазинов компании в России, а также работу интернет-магазина IKEA на территории страны", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что складская мощность центра увеличится на 160 тысяч квадратных метров. Расширение центра также увеличит пропускную способность, позволив обрабатывать до 450 грузовых машин в день.

Ранее сообщалось, что первая очередь проекта была построена в 2003 году, ее вместимость составила 60 тысяч кубических метров. В 2005 году площадь была увеличена в два раза.