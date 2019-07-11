В Татарстане возбудили дело о похищении человека

КАЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства похищения местного жителя Идриса Садыкова, которого, по его утверждению, несколько недель удерживали в рабстве, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц", - сказал собеседник агентства.

По информации правозащитной организации "Зона права", которая оказывает поддержку Садыкову, мужчина сообщил, что в мае этого года братья Динар и Ленар Гафиятовы, работающие в полиции, увезли его из Нурлатского в Аксубаевский район республики, где заставили работать на ферме их отца. По словам Садыкова, его били, а за отказ чистить туалет ошпарили ему руки кипятком.

После того, как сестра Садыкова обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину отпустили.