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2019-07-11T17:02Z
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РИА Новости

Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве 50 миллионов долларов

Вчера, 16:46
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен признаны потерпевшими по делу о вымогательстве у них около 50 миллионов долларов бывшим депутатом Госдумы Леонидом Маевским, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы.
Рассматривая вопрос о продлении ареста бывшего слуги народа, судья Александр Меркулов перечислил документы, предоставленные следствием. В их числе оказались "постановление о признании потерпевшим Фридмана, допрос Фридмана" и "постановление о признании потерпевшим Авена, допрос Авена".
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На уточняющий вопрос РИА Новости следователь заявил в суде, что "они [Маевский и его соучастник] вымогали 50 миллионов [долларов]".
Об этом же говорится во фрагменте постановления следствия, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Маевский … потребовал от Фридмана и Авена передачи ему ... 50 миллионов долларов..., под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Фридмана и Авена", – говорится в процессуальном документе.
Какой именно компромат, по мнению следствия, угрожал опубликовать Маевский, не уточняется.
Из постановления следует, что вымогательство произошло "в период с 31 октября 2018 по 12 ноября 2018" поочередно – в кафе на Кутузовском проспекте и элитном ресторане на Смоленской площади.
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Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Маевского арестовали в минувшем ноябре вместе с его бывшим пресс-секретарем Максимом Букиным, в прошлом IT-журналистом. Было известно, что им вменяется вымогательство в особо крупном размере, но детали до сего дня не раскрывались.
Информация о вымогательстве десятков миллионов долларов у совладельцев "Альфы" частично подтверждается постановлениями суда, опубликованными на сайте Мосгорсуда. В них отсутствует информация о потерпевших, но говорится, что Маевский и Букин обвиняются в том, что "требовали от потерпевших передачи не менее 37 миллионов долларов, а в случае отказа угрожали распространить позорящие потерпевших сведения".
На просьбу РИА Новости уточнять детали обвинения адвокаты Маевского и Букина ответили отказом. Обоим арестантам грозит до 15 лет колонии.
На одном из заседаний защита Маевского пыталась вызволить его из СИЗО, апеллируя к тому, что он "является кадровым офицером, большую часть своей жизни отдал служению Родине".
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Следствие в свою очередь указывало, что у семьи бывшего депутата есть недвижимость за рубежом, однако защита сочла, что эти доводы "не могут использоваться в качестве обоснования для содержания его под стражей". Суд в этом споре встал на сторону следствия.
Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (1999–2003 годы). Как отмечает "Коммерсант", в 2005 году Маевский "временно покинул Россию", при этом в пресс-службе возглавляемой им компании LV Finance Group Ltd. заявляли, что он решил скрыться за границей "от беспрецедентного давления правоохранительных органов". Впоследствии, однако, бизнесмен-коммунист вернулся в Россию.
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Госдума РФМихаил ФридманПетр АвенРоссияПроисшествия
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