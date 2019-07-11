Суд ЕС снял санкции с Януковича

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Суд Евросоюза снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича, говорится на сайте организации.
"Европейский суд общей юрисдикции аннулировал заморозку фондов семи членов бывшего украинского правящего класса, включая Виктора Януковича", — уточняется в пресс-релизе.
Решение коснулось также сына Януковича Александра, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки, а также экс-главы администрации президента Андрея Клюева.
При этом в понедельник Совет ЕС в очередной раз продлил ограничения против бывшего главы Украины и еще 11 человек. Сообщается, что ряд лиц оспорили продление заморозки активов, и суд отменил ограничительные меры.
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Пятого марта 2014 года Брюссель ввел санкции в отношении нескольких граждан Украины, среди которых оказались Янукович и члены его семьи.
Сначала они попали в список как "лица, в отношении которых на Украине ведется расследование в связи с участием в преступлениях, связанных с хищением украинских государственных средств и их незаконным выводом".
Но Янукович и его родные подали жалобу, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов.
Большинство из них остались в перечне как лица, "в отношении которых ведется уголовное преследование". Также использовалась формулировка — "ответственные за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, повлекшее ущерб для украинских государственных фондов".
4 марта, 16:35Политолог о санкциях: Евросоюз хочет "выключить Януковича из игры"Евросоюз продлил санкции по делу о "незаконном присвоении госсредств Украины". В эфире радио Sputnik политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков высказал свой взгляд на ситуацию.