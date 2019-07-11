Суд ЕС снял санкции с Януковича

Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Суд Евросоюза снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича, говорится на сайте организации.

"Европейский суд общей юрисдикции аннулировал заморозку фондов семи членов бывшего украинского правящего класса, включая Виктора Януковича", — уточняется в пресс-релизе.

Решение коснулось также сына Януковича Александра, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки, а также экс-главы администрации президента Андрея Клюева.

При этом в понедельник Совет ЕС в очередной раз продлил ограничения против бывшего главы Украины и еще 11 человек. Сообщается, что ряд лиц оспорили продление заморозки активов, и суд отменил ограничительные меры.

Пятого марта 2014 года Брюссель ввел санкции в отношении нескольких граждан Украины, среди которых оказались Янукович и члены его семьи.

Сначала они попали в список как "лица, в отношении которых на Украине ведется расследование в связи с участием в преступлениях, связанных с хищением украинских государственных средств и их незаконным выводом".

Но Янукович и его родные подали жалобу, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов.