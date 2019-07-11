Путин и Моралес подчеркнули важность сохранения космоса свободным от оружия

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес в совместном заявлении подчеркнули важность сохранения космоса без оружия и его доступности для исследования и использования в мирных целях на благо всех стран, вне зависимости от степени их развития.

"В контексте резолюции Генеральной ассамблеи ООН... "Неразмещение первыми оружия в космосе", а также совместного заявления РФ и Многонационального Государства Боливия от 12 апреля 2016 года президенты подчеркнули важность сохранения космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования в мирных целях на благо всех государств вне зависимости от степени их научного и экономического развития", - говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве, текст заявления опубликован на сайте Кремля.

Лидеры РФ и Боливии выразили озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космосе и превращением его в арену военной конфронтации. "В связи с этим президенты подтвердили, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида, в том числе путем разработки соответствующего юридически обязывающего многостороннего инструмента, мог бы предотвратить возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности", - отмечается в документе.

Кроме того, президенты подчеркнули первостепенное значение соблюдения действующих соглашений, предусматривающих использование космического пространства исключительно в мирных целях и в интересах развития международного сотрудничества и взаимопонимания.