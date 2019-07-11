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РИА Новости

Путин и Моралес подчеркнули важность сохранения космоса свободным от оружия

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес перед церемонией подписания совместных документов
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес перед церемонией подписания совместных документов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес в совместном заявлении подчеркнули важность сохранения космоса без оружия и его доступности для исследования и использования в мирных целях на благо всех стран, вне зависимости от степени их развития.
"В контексте резолюции Генеральной ассамблеи ООН... "Неразмещение первыми оружия в космосе", а также совместного заявления РФ и Многонационального Государства Боливия от 12 апреля 2016 года президенты подчеркнули важность сохранения космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования в мирных целях на благо всех государств вне зависимости от степени их научного и экономического развития", - говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве, текст заявления опубликован на сайте Кремля.
Лидеры РФ и Боливии выразили озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космосе и превращением его в арену военной конфронтации. "В связи с этим президенты подтвердили, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида, в том числе путем разработки соответствующего юридически обязывающего многостороннего инструмента, мог бы предотвратить возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности", - отмечается в документе.
Кроме того, президенты подчеркнули первостепенное значение соблюдения действующих соглашений, предусматривающих использование космического пространства исключительно в мирных целях и в интересах развития международного сотрудничества и взаимопонимания.
Они также отметили важность разработки в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях механизма, который обеспечил бы долгосрочную устойчивость космической деятельности и безопасности космических операций.
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